  • 2020年10月22日 星期四
  • 23º
  • 68%
熱門： 國泰港龍裁員林子博陳同佳

日報新聞 > 港聞

第二期「保就業」 牛奶公司獲四億補貼

2020-10-22 列印
■第二期「保就業」計劃，超過八萬僱主受惠，獲一百零九億元補貼。
Previous Next

　　政府昨公佈第二期「保就業」計劃第二批獲工資補貼的僱主名單，涉超過八萬名僱主，約一百零九億元工資補貼，承諾受薪僱員人數超過四十五萬。當中牛奶有限公司獲最多補貼，達三億九千九百萬港元，承諾受薪僱員為二萬一千六百一十一人。

  其次是百佳超級市場香港有限公司，獲一億六千一百萬元補貼，承諾受薪僱員八千二百一十五人；屈臣氏零售有限公司獲七千一百七十五萬元，承諾受薪僱員二千九百六十人；順豐速運（香港）有限公司獲批六千九百三十九萬元，承諾受薪人數二千六百九十二人；順豐速運（中國）獲一千二百三十一萬元，涉五百○九名員工；數碼通獲三千八百一十萬元資助，承諾受薪人數一千四百一十三人。

　　「保就業」計劃已合共向約十三萬五千名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共近三百七十億元補貼，承諾受薪僱員人數約一百五十六萬名。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd