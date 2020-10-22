  • 2020年10月22日 星期四
  • 23º
  • 68%
熱門： 國泰港龍裁員林子博陳同佳

日報新聞 > 港聞

再多一名「國寶之家」院友染疫

2020-10-22 列印
　　本港昨日新增八宗新冠肺炎確診個案，當中一宗屬本地關連個案，患者為六十六歲葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」男院友，周一（十九日）發病。「國寶之家」群組累計二十人染疫。

私醫被點名批評　醫學會關注事件

　　至於其餘七宗輸入個案，分別從埃塞俄比亞、比利時、美國、菲律賓和印度抵港。本港至今累計有五千二百六十九宗確診個案。

　　另外，衞生防護中心日前指有私家醫生沒有為懷疑染病女子收集樣本做檢測，病人其後確診。香港醫學會關注事件，指涉事醫生有作轉介及檢測建議；而未有為病人收集樣本，是考慮到衞生署相關服務的局限性，故不應該受到公開批評。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd