再多一名「國寶之家」院友染疫

私醫被點名批評 醫學會關注事件
至於其餘七宗輸入個案，分別從埃塞俄比亞、比利時、美國、菲律賓和印度抵港。本港至今累計有五千二百六十九宗確診個案。
另外，衞生防護中心日前指有私家醫生沒有為懷疑染病女子收集樣本做檢測，病人其後確診。香港醫學會關注事件，指涉事醫生有作轉介及檢測建議；而未有為病人收集樣本，是考慮到衞生署相關服務的局限性，故不應該受到公開批評。
新冠肺炎疫症全球大流行，陷入停擺的航空業難逃大裁員大減薪厄運。國泰航空宣佈企業重組，大刀闊斧削減八千五百個職位，佔總員工約四分一，並即時停運國泰港龍，是本港史上最大規模裁員行動，料將推高失業率零點二個...
2020-10-22
印度向中國邊防部隊移交早前走失的解放軍士兵。印度軍方表示，日前在邊境拉達克地區逮捕一名越境的解放軍士兵，指他越過「實際控制線」到印方。解放軍西部戰區指，該士兵是應牧民請求協助尋找犛牛，期間迷路走失，印方表示會在進行醫學檢查後，將該解放軍士兵移交中方。 另外，彭博引述消息報道指，印度因與中國關係惡化，考慮與台灣展開貿易談判，認為協議可吸引更多在科技和電子領域的投資，但暫未有最終的決定。在北京，外交部發言人趙立堅說，印方應切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，強調一個中國原則是包括印度在內的國際社會普遍共識，亦是中國同任何國家發展關係的政治基礎。中方堅決反對任何建交國，與...
2020-10-22
昨日下午泰國有民眾於勝利紀念碑前遊行至總督府。因應示活動影響，當地的地鐵服務暫停。而首相巴育（Prayut）重申，利用安理會解決問題並共同討論解決辦法，更指除非緊急狀態，否則很快撤回緊急狀態令。據報，...
2020-10-22
據星島地產網報道，一手新盤連環搶推，鎖定不少二手市場購買力，令近期二手交投稍為回落，個別單位以低市價成交。 世紀21分行經理楊麗娟表示，沙田第一城30座低層E室單位，面積451方呎，三房兩廳間隔，原叫...
2020-10-22
美國紓困方案在大選前通過仍有轉機，杜指早段反覆上升逾百點。不過，油價跌近2%。杜指在早段升110點，報28419點，升幅相等於0.4%。標普五百指數早段升0.5%，納斯達克指數升0.8%。港股夜期中段...
2020-10-22
熱刺南韓前鋒孫興民開季搶韁，英超首五輪狂轟七球，據報球會即計劃跟他提早續簽長約。為增加談判籌碼，這名南韓星將今晚歐霸J組勢搏盡，領軍主場大勝寧斯響頭炮。（Now643、有線616、656台周五凌晨3:00直播） 孫興民開季即入球停不了，英超次輪作客5:2勝修咸頓獨取四球，成為賽事史上首位單場入四球的亞洲球員。五輪聯賽過後，此子合共交出七入球兩助攻，以兩球壓倒拍檔哈利卡尼成隊中首席射手，而且年僅二十八歲剛開始踏入球員生涯黃金階段，前途叫人憧憬。 據《每日郵報》報道，熱刺有見及此，打算提早和這名南韓前鋒續約。後者目前周薪十五萬鎊（約一百五十萬港元），較球隊最高薪的哈利卡尼少五萬...
2020-10-22
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
昨晨，去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」的林子博太太董燕君（Shirley）不敵癌魔病逝，子博在社交平台寫下情深字句送別愛妻，一字一淚。早前子博為太太搞網上眾籌幹細胞治療醫藥費，可惜完成4針第一個...
2020-10-22
國泰航空裁減八千五百個職位，消息猶如向就業市場投下巨型炸彈，爆發巨大的震盪，所產生的衝擊波，料引起其他行業裁員減薪，港府要即時反應，設法推出更多再培訓計劃，協助打工仔提升技能和轉型，商界亦是時候盡更大的社會責任，在資源許可下，創造更多職位，協助市民渡過難關。 大批航空業地勤人員、空中服務員和相關輔助人員掉飯碗，料餘波未了，其他與航空相關的維修、工程、管理等行業也將難逃一劫，有工會恐國泰大裁員只是噩夢的開始，裁員減薪風氣將會席捲其他行業，失業問題在新冠肺炎疫情下未有消退之前，或會持續惡化下去，成為一個嚴重的社會和民生問題。 政府責無旁貸，需要加開再培訓課程，好讓大批離開原本行...
2020-10-22
昨晚第二場賽後有研訊和抗議，事緣原本跑亞軍的「百寶袋」在直路最後二百米外閃，阻及原本跑季軍的「好友祥勝」，馬會為此展開研訊，而後駒亦提出抗議，最終小組宣布以上兩駒名次互調，情況屬季內首見。 馬場浮世繪
2020-10-22