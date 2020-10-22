曾國衞：延後選舉非「怕輸」

今年立法會換屆選舉押後至明年，政制及內地事務局局長曾國衞昨強調押後選舉沒有任何政治因素，亦不是如議員所講的「怕輸」，而是考慮市民的健康和為了保障選舉公平，現階段沒有計劃重啟立法會選舉。



曾國衞昨在立法會接受議員質詢，民主黨許智峰質疑政府押後選舉是因為「怕輸」，擔心民意一面倒票投民主派。曾國衞批評這是「陰謀論」，又指去年仍進行區議會選舉。



曾國衞稱雖然現時疫情稍為緩和，但仍未穩定，專家亦忠告疫情或於秋冬重臨，若現時進行選舉，將涉及四百四十萬名登記選民，投票仍有引發病毒感染風險。為符合選舉公平，和防止疫情擴散，政府沒有計劃在現階段進行選舉。



