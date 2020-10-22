曾國衞：延後選舉非「怕輸」

曾國衞昨在立法會接受議員質詢，民主黨許智峰質疑政府押後選舉是因為「怕輸」，擔心民意一面倒票投民主派。曾國衞批評這是「陰謀論」，又指去年仍進行區議會選舉。
曾國衞稱雖然現時疫情稍為緩和，但仍未穩定，專家亦忠告疫情或於秋冬重臨，若現時進行選舉，將涉及四百四十萬名登記選民，投票仍有引發病毒感染風險。為符合選舉公平，和防止疫情擴散，政府沒有計劃在現階段進行選舉。
新冠肺炎疫症全球大流行，陷入停擺的航空業難逃大裁員大減薪厄運。國泰航空宣佈企業重組，大刀闊斧削減八千五百個職位，佔總員工約四分一，並即時停運國泰港龍，是本港史上最大規模裁員行動，料將推高失業率零點二個...
2020-10-22
印度向中國邊防部隊移交早前走失的解放軍士兵。印度軍方表示，日前在邊境拉達克地區逮捕一名越境的解放軍士兵，指他越過「實際控制線」到印方。解放軍西部戰區指，該士兵是應牧民請求協助尋找犛牛，期間迷路走失，印方表示會在進行醫學檢查後，將該解放軍士兵移交中方。 另外，彭博引述消息報道指，印度因與中國關係惡化，考慮與台灣展開貿易談判，認為協議可吸引更多在科技和電子領域的投資，但暫未有最終的決定。在北京，外交部發言人趙立堅說，印方應切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，強調一個中國原則是包括印度在內的國際社會普遍共識，亦是中國同任何國家發展關係的政治基礎。中方堅決反對任何建交國，與...
2020-10-22
昨日下午泰國有民眾於勝利紀念碑前遊行至總督府。因應示活動影響，當地的地鐵服務暫停。而首相巴育（Prayut）重申，利用安理會解決問題並共同討論解決辦法，更指除非緊急狀態，否則很快撤回緊急狀態令。據報，...
2020-10-22
據星島地產網報道，一手新盤連環搶推，鎖定不少二手市場購買力，令近期二手交投稍為回落，個別單位以低市價成交。 世紀21分行經理楊麗娟表示，沙田第一城30座低層E室單位，面積451方呎，三房兩廳間隔，原叫...
2020-10-22
美國紓困方案在大選前通過仍有轉機，杜指早段反覆上升逾百點。不過，油價跌近2%。杜指在早段升110點，報28419點，升幅相等於0.4%。標普五百指數早段升0.5%，納斯達克指數升0.8%。港股夜期中段...
2020-10-22
熱刺南韓前鋒孫興民開季搶韁，英超首五輪狂轟七球，據報球會即計劃跟他提早續簽長約。為增加談判籌碼，這名南韓星將今晚歐霸J組勢搏盡，領軍主場大勝寧斯響頭炮。（Now643、有線616、656台周五凌晨3:00直播） 孫興民開季即入球停不了，英超次輪作客5:2勝修咸頓獨取四球，成為賽事史上首位單場入四球的亞洲球員。五輪聯賽過後，此子合共交出七入球兩助攻，以兩球壓倒拍檔哈利卡尼成隊中首席射手，而且年僅二十八歲剛開始踏入球員生涯黃金階段，前途叫人憧憬。 據《每日郵報》報道，熱刺有見及此，打算提早和這名南韓前鋒續約。後者目前周薪十五萬鎊（約一百五十萬港元），較球隊最高薪的哈利卡尼少五萬...
2020-10-22
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
昨晨，去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」的林子博太太董燕君（Shirley）不敵癌魔病逝，子博在社交平台寫下情深字句送別愛妻，一字一淚。早前子博為太太搞網上眾籌幹細胞治療醫藥費，可惜完成4針第一個...
2020-10-22
國泰航空裁減八千五百個職位，消息猶如向就業市場投下巨型炸彈，爆發巨大的震盪，所產生的衝擊波，料引起其他行業裁員減薪，港府要即時反應，設法推出更多再培訓計劃，協助打工仔提升技能和轉型，商界亦是時候盡更大的社會責任，在資源許可下，創造更多職位，協助市民渡過難關。 大批航空業地勤人員、空中服務員和相關輔助人員掉飯碗，料餘波未了，其他與航空相關的維修、工程、管理等行業也將難逃一劫，有工會恐國泰大裁員只是噩夢的開始，裁員減薪風氣將會席捲其他行業，失業問題在新冠肺炎疫情下未有消退之前，或會持續惡化下去，成為一個嚴重的社會和民生問題。 政府責無旁貸，需要加開再培訓課程，好讓大批離開原本行...
2020-10-22
昨晚第二場賽後有研訊和抗議，事緣原本跑亞軍的「百寶袋」在直路最後二百米外閃，阻及原本跑季軍的「好友祥勝」，馬會為此展開研訊，而後駒亦提出抗議，最終小組宣布以上兩駒名次互調，情況屬季內首見。 馬場浮世繪
2020-10-22