  • 2020年10月22日 星期四
  • 23º
  • 68%
熱門： 國泰港龍裁員林子博陳同佳

日報新聞 > 港聞

美股中段跌73點

2020-10-22 列印
　　美國周三股市反覆，杜指中段報二八二三五點，跌七十三點；納指則報一一四九三點，跌二十二點。滙控美國預託證券價格見三十點八三港元，跌零點二二港元；騰訊則見五百六十五點五四港元，跌零點九六港元。紐約期金報每盎司一千九百二十九點八美元，升十四點四美元；紐約期油則報每桶四十點二八美元，跌一點四二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd