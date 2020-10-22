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張建宗抗議外國政府收留港罪犯

2020-10-22 列印
　　協助流亡港人組織「避風驛」日前表示，一名被控暴動罪的中大女學生獲德國批出難民身份。政務司司長張建宗昨午與德國駐港總領事Dieter Lamlé在政府總部會面，表達特區政府強烈反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯，這只會向罪犯發出極度錯誤訊息，以為罪犯不須負上刑責。張建宗重申，外國政府應停止干預香港事務。

　　會面要求由香港特區政府提出。張建宗在會面上重申，香港並不存在政治迫害，任何被控觸犯法例的人士均會獲公開及公平的審訊。德國長期有外交人員駐港，理應充份考慮上述因素來處理難民身份申請。如當局未有對事實進行基本評估，特區政府表示失望。

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