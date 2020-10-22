房協靈活應變 與居民同心抗疫

新冠肺炎疫情持續超過大半年，嚴重打擊經濟。政府日前公布，7月至9月期間，本港的失業率上升0.3個百分點至6.4%，失業人數近26萬人，創近16年來新高，市民生計大受影響。房協肩負企業社會責任，在「疫」境中推出多項靈活應變措施及關懷社區行動，與居民共度時艱。



減租捐助 解燃眉之急



「衣、食、住、行」四大生活所需中，「住」為一家之本。為全港超過32,000個家庭提供出租單位的香港房屋協會(房協)，今年特別將兩年一度的出租屋邨租金檢討延後，出租屋邨住戶更於今個月及明年十月獲免租合共兩個月。商戶方面，房協自去年10月已開始給予租金減免，今個月亦將租金寬減措施延長至明年3月底，以減輕轄下商戶、停車場營運商及商用車輛月租戶的經濟負擔。



逆境之下「同心˙再撐起」



經濟低迷難免影響市民消費意欲，令商戶生意受損。因此，房協在今個月推出「同心˙再撐起」消費推廣活動，向出租屋邨及長者房屋的租戶，以及員工等每人送贈一套共100元的現金代用券，適用於房協轄下近300間商舖，全部與日常生活息息相關，當中有近100家商戶更會向現金券使用者提供額外折扣優惠或禮品。房協總共派發了約9萬套現金券，希望藉此鼓勵地區消費，並為居民及商戶帶來一點支持和正能量。



員工緊守崗位 抗疫不忘盡心服務



自疫情爆發至今，房協一直採取靈活應變措施及管理策略，冀望能維持服務，但同時亦需兼顧員工的安全。早在年初，房協管理層已經意識到疫情的風險，即時將防疫用品分發到各個屋邨，並為需要上門進行維修工作的同事提供防疫裝備，包括口罩、眼罩、手套及腳套，令同事和居民都感到安心安全。另外亦按情況啟動業務緊急應對計劃，盡量安排同事在家工作及彈性上班，減低感染風險。



出租屋邨人口密集，居民均對屋邨的衛生環境十分關注。在家維邨擔任屋邨經理的鄧曉雲表示，屋邨辦事處在年初已經收到由總部發出應對疫情的指引，包括加強屋邨清潔及消毒，讓居民感到安心。鄧曉雲強調：「即使屋邨曾經出現確診個案，但屋邨辦事處的迅速應對行動有助增加居民對房協物管的信心。我們亦透過「互助委員會」或在屋邨通告，分享確診個案的資訊及處理方法，減低居民的疑慮和擔心。」



此外，房協一向注重樓宇設備的保養及環境衛生，並定期為公用喉管進行檢查及保養維修。房協物業保養組經理李敏然表示：「疫情初期，居民十分關注病毒的傳播途徑，要求我們上門檢查喉管的個案明顯增多，房協為此特別增撥資源，由今年2月開始主動為各出租屋邨進行喉管檢查，並按需要安排適切的跟進工作。」李敏然續稱，要在有限的時間和人手內處理相當數量的檢查維修並不容易，幸好同事們都上下一心，盡力為居民服務。



關愛長者 照顧身心需要



疫情下長者屬高風險一族，加上安老院舍相繼出現確診個案，令院友及家屬均感憂慮。房協轄下有三個長者房屋項目設有護理安老院，在防疫方面自然加倍小心謹慎。房協「長者安居樂」屋苑「樂頤居」的經理鍾芯霈透露：「早於去年12月，『樂頤居』便開始進行各種防疫措施，包括添置空氣過濾機，於屋苑及護理安老院噴灑抗菌及殺菌噴霧等，以保障長者及員工安全。另外，我們亦加強人手提供一對一的護理，為院友提供更貼心的服務，讓其家人放心。」



有關更多房協前線員工的抗疫工作分享，請留意於10月23日及10月30日晚上10時半至11時在商業電台雷霆881所播放的《企業「樂」業》節目。