﻿坐完疫監發燒不求醫﻿﻿確診婦恐播毒社區家人﻿

發燒不求醫，隨時播毒親人。本港昨天新增十一宗新冠肺炎確診個案，當中一宗為本地源頭不明。患者為一名女子，她上月歐遊回港，完成家居檢疫，至本月九日低燒，自行服成藥治療，直至本周一失去味覺，才向私家醫生求診並確診。她發病後曾到東涌及屯門多間食肆用膳，其兒子上周五起咳嗽，前天仍上學，其就讀的屯門保良局志豪小學暫時停課。當局不排除她會傳播他人，恐再出現家庭群組。



該源頭不明患者，為一名三十八歲無業女子，她家住東涌映灣園聽濤軒十五座，上月五至十六日曾赴意大利及瑞士，回港後家居檢疫，期間兩次檢測都陰性。她本月九日低燒，自行服成藥後自覺痊瘉，未有求醫，至本周一失去味覺，才向屯門恒福花園一名姓司徒的私家醫生求醫並有留樣本，證實確診。



傳染期幫襯多間食肆



患者每周有兩三天到屯門新墟街市買餸，亦每晚由住所跑步到東涌碼頭。她傳染期間曾光顧多間食肆，分別在本月十一日到東薈城「八月花」；十七日到屯門海趣坊「意樂餐廳」；周二(二十日)到屯門青海圍「東哥點心火鍋第六分店」；以及前日到逸東商場的「譚仔三哥米線」。患者二十日亦曾在新墟街市附近一間店舖做腳部按摩。衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，患者在本地感染機會較大，由於她發病後在社區長時間逗留，不排除會出現更多受感染個案。



兒有病徵 就讀小學停課



患者的兒子上周五起輕微咳嗽，前日仍上學，其就讀的屯門保良局志豪小學暫時停課。另有一名曾見面的親友感不適，已送院。中心會向映灣園聽濤軒居民、新墟街市商戶，及相關食肆派發樣本瓶。



至於十宗輸入個案，九名患者周二乘坐尼泊爾航空RA4099航班，由加德滿都抵港。該航班再被禁着陸香港兩周，至下月四日。其餘一宗輸入個案由巴基斯坦返港。



此外，張竹君日前稱，一名星期二確診女患者發病後向筲箕灣一名姓鍾醫生求診，該醫生不認為病人有新冠病徵。張昨天解釋，當日手上資料未完全掌握情況，為對鍾醫生帶來困擾致歉。她近日兩度致電鍾醫生，得知對方曾考慮病人患上新冠肺炎，亦曾寫轉介信，轉介病人到政府門診求醫。







