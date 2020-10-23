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美股中段升45點

2020-10-23 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二八二五六點，升四十五點；納指則報一一四五八點，跌二十五點。滙控美國預託證券價格見三十點七四港元，跌零點一六港元；騰訊則見五百六十點二五港元，跌一點二五港元。

  紐約期金報每盎司一千九百零二點八美元，跌二十六點七美元；紐約期油則報每桶四十點七一美元，升零點六八美元。
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