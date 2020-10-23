國泰留任員工須簽新約 減薪14至36%飛行時薪封頂

國泰航空大裁員五千九百人，逃過炒魷的員工，要面對減薪的命運。工會指，國泰要求員工於兩周內簽訂新合約，接受薪酬，減薪幅度由百分之十四至三十六不等，否則另行處理。空中服務員的底薪和飛行時薪均「封頂」，而機師的薪金減幅近四成，其他福利亦削減。







國泰空中服務員工會主席王思敏表示，公司裁員的離職方案，並不算慷慨，而留任員工獲發新合約，條款不平等，薪酬減幅最高可達約三成。她又說，已去信特首林鄭月娥及運房屋局局長陳帆要求協助。



工會內務副主席孫德妍指，國泰宣佈重組後，員工均心情沉重，留任者要簽署一份新合約及減底薪，減幅由百分之十四至三十六不等，並需在十四天內決定是否簽署新合約，很多人都感到十分彷徨，難以做決定。



所有職級劃一薪酬



據國泰向空服員發出的新合約，所有職級都劃一薪酬計算，空服員訂為一萬二千六百元、機艙事務長為一萬八千二百元，高級機艙事務長及機艙服務經理分別為二萬五千二百及三萬三千二百五十元；而飛行時薪上限則介乎一百八十至四百七十五元。



港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻說，港龍一向有團結文化，同事視大家為一家人，「所有員工突然間冇咗間屋企」，連說再見的機會也沒有。她批評國泰在疫情下捨棄港龍，「拆東補西」，無盡力保護員工，有違社會期望。



膳食清潔等行業受影響



對於港龍停運，民用航空事業職工總會主席李永富感愕然，憂擔被裁員工難再找新工。他得悉有膳食公司六成生意來自港龍，憂慮其停運後，相關產業鏈如航空膳食、航機清潔和維修亦受影響。



國泰股價未續前日升勢，昨收市報五點六五元，全日跌百分之三點四，成交不足五千萬元。



