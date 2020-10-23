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「沙德爾」逼近 天文台夜掛三號波

2020-10-23 列印
■天文台預料「沙德爾」，隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。
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　　即使踏入秋季，仍有機會打風。強烈熱帶風暴「沙德爾」昨晚已增強為颱風，天文台今晨零時二十分發出三號強風信號。

　　今晨一時，颱風「沙德爾」集結在香港之東南偏南約五百五十公里。按照現時預測路徑，「沙德爾」今天會繼續靠近華南沿岸。强風會影響珠江口附近一帶，本港高地間中吹烈風。預料三號強風信號會在今日早上維持。

　　天文台指出，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

　　今日大致多雲，稍後有一兩陣微雨，氣溫介乎二十二至二十六度。天文台預料高空反氣旋將會在下周初增強，華南天色好轉。

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