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管浩鳴：律師正處理陳同佳入台簽證

2020-10-23 列印
■陳同佳（左）早前公開表明願意赴台投案。旁為管浩鳴。
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　　台灣殺人案疑犯陳同佳至今未能獲得正式入台簽證投案。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，相信現在最重是能取得入台簽證，陳同佳的代表律師正努力處理中，希望會有新的進展。案中女死者潘曉穎母親呼籲香港及台灣警方今天盡快聯絡她，好讓她當中間人落實日期、地點及時間，讓雙方坐下來安排陳同佳赴台投案的手續。

　　陳同佳早前公開表明願意赴台投案，惟一直未能獲得正式入台簽證，消息指當局計劃安排陳同佳離開警方提供的安全屋，預計未來一、兩個月會離開。

　　在台北，陸委會副主委邱垂正重申，台港雙方政府必須經過協商，陳同佳才能到台灣投案。邱垂正呼籲港府應該務實回應，士林地檢署早前的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之以法。

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