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水佳麗讚縱火細路「優秀」 司法機構裁定投訴不成立

2020-10-23 列印
　　早前屯門裁判法院水佳麗裁判官稱讚一名「縱火案」的被告為「優秀嘅細路」，被投訴偏頗。司法機構昨宣佈一宗對於水佳麗裁判官的投訴不成立，認為判詞沒有表達任何政治立場，言論亦沒有構成表面偏頗情況。

　　司法機構在聲明稱，早前收到公眾對水佳麗裁判官審理此案的投訴，投訴指裁判官於量刑時稱讚被告人是「優秀嘅細路」，態度偏頗，輕判被告則會令公眾誤以為暴力的行為值得鼓勵。總裁判官蘇惠德表示水佳麗裁判官勸誡被告，單憑「衝動」和「熱誠」行事而觸犯法律，只會令父母感到痛心、難過，認為這番言論並沒有鼓勵任何形式的暴力或犯罪行為。

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