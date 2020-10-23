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BNO居留簽證收費2500元 可居留五年申定居

2020-10-23 列印
　　英國政府公佈英國國民（海外）護照（BNO）居留簽證計劃詳情，持BNO港人及其近親明年一月三十一日起可申請特別簽證留英，不設名額限制。英國政府指修改BNO護照地位是回應中國政府對香港實施《國家安全法》。

　　英國政府公佈，新簽證名為「Hong Kong BN（O） Visa」，供BNO護照持有人及其近親申請，申請人可以在英國就業或留學。港人可以居留最多五年，之後申請定居獲批後，定居十二個月可申請英國國籍。

　　申請人可一次過申請到英國五年，簽證費用為每人二百五十英鎊（約逾二千五百港元）；或是選擇先申請到英國三十個月，其後再申請延長三十個月。持簽證人士不能領取社會福利。

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