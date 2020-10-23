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八旬翁涉剪傷野鴿尾翼被捕

2020-10-23 列印
八旬翁涉剪傷野鴿尾翼被捕
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　　青衣長發邨長發商場對開一隻白鴿，日前慘被無良兇徒殘酷剪尾及翼流血不止。警方調查後昨日在區內拘捕一名八十七歲姓林男子，涉嫌殘酷對待動物。初步調查相信被捕男子曾以剪刀剪傷該鴿子的翅膀及尾部。「香港動物報」在facebook指，該隻受傷白鴿現由義工照顧，改名「青青」。

　　事件發生於本月十六日，有義工途經長發邨長發商場時，發現一隻白鴿的尾部及雙翼被人平口剪掉，傷口流血不止，無法飛行。警方表示，警方接報經進一步調查後，昨午約二時在青衣區拘捕一名八十七歲姓林男子，涉嫌殘酷對待動物。被捕男子已獲准保釋候查，須於明年一月下旬向警方報到。

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