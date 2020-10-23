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高級警司親自出馬派「牛肉乾」

2020-10-23 列印
高級警司親自出馬派「牛肉乾」
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　　網上近日瘋傳一張交通警員向違泊車輛派「牛肉乾」照片，本來警員派炒牌沒有甚麽特別，但有眼利網民看罷照片後，不禁稱讚「阿Sir」盡忠職守。

        原因派牛肉乾一般是巡邏的普通軍裝警員或交通督導員，今次向違泊私家車炒牌的警務人員，為一名高級警司(見圖)。

  雖然被炒牌要罰幾百元，但有網民認為由高級警司親自派牛肉乾「值得」。

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