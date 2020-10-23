﻿有心人有機耕作贈基層﻿ ﻿助 「老友記」 食得健康﻿

香港地寸金尺土，有機耕作是都市人奢侈的綠色生活方式。但有一群有心人，在新界元朗一片土地着力推種有機耕作，更主動將艱辛所得的成果與基層長者分享，身體力行關懷為社會奉獻一生的年長一輩，讓不少「老友記」食得健康、過得快活。



現年三十四歲創辦人孫永樂（Kaz）本身是一名註冊會計師，一七年與數名好友初嘗耕作之樂，累積一些農作物後，忽發其想把它們分享給長者，「一開始諗住自己種嚟玩，點算有太多，派畀村民，但被嫌棄（種得比他們差），就想把菜送畀市區長者，點知佢哋收到之後好感動、好開心。」



灌溉水源來自大帽山



Kaz自此結合八鄉水盞田村的農地，招募有心人耕種，十人一組，所得農作物規定至少一半是作捐贈用途，其餘可自用，高產量者可保留田地，繼續耕耘，低產出者則要淘汰，由等候者輪上。時間悄悄流逝，擁有超過一萬呎農地的「老友記慈善農莊」規劃井然有序，開揚舒爽，灌溉用的水源，全是來自全港最高的山峰大帽山。



農莊成立近三年，義工數目超過五百人，單在去年就生產巿值超過二十萬港元的有機蔬菜，透過十多間非政府組織包括仁愛堂、明愛、東華三院、惜食堂、循道衛理、小童群益會和博愛醫院等，免費派給社區基層長者。



義工隊和免費送菜服務漸上軌道，Kaz現時較關注的，是如何把農莊持續地營運下去。農莊一方面種植有機蔬菜出售，維持農莊日常開支，例如米芝蓮著名食店詠藜園今年承包近千呎農田，由農莊專業的農夫打理，恆常為他們供菜，為農場帶來一定收入；另一方面，農場增設大型有蓋教學區，打算開辦種植班，向本地學生推廣有機耕種。







