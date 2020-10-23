義工們耕種有成功感

位於八鄉水盞田村的老友記慈善農莊，三年來靠着義工的汗水和力量，送贈有機鮮菜予社區長者，逐漸建構城鄉的連繫。義工麥太一開始受朋友邀請，成為耕作義工組的成員之一。她其後與兒子一齊下田，同時當作親子活動，在短短半年內，多得農夫的協助，慢慢學會耕種的基本知識，包括已經掌握到種菜的最佳時機，並成出產出不少收成，例如生菜、油麥菜、茄子、秋葵等。她們正努力嘗試種韭菜、木瓜、番薯、蘿蔔等，希望種出後可以送贈市區的老友家。麥太形容耕種非常有成功感，連兒子也愈來愈愛上耕種。



另一組義工「哈哈菜組」則表示，有賴農莊具備充足的資源和自由度，可以讓他們種出不同的蔬果，例如番茄、粟米和蘿蔔等。小組非常期待收成的一日，加上前往農莊的交通尚算方便，所以他們每個周末都會堅持到農莊耕耘，目標種出更好、更多的農作物。







