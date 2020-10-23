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的士業界不滿狂加保費 擬申每程車六元附加費

2020-10-23 列印
■保險業監管局指，的士涉及的意外架次過去五年累計上升百分之十一。
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　　香港的士小巴商總會及的士車行車主協會的代表昨到政府總部外請願，抗議保險公司近期大幅加保險費和「墊底費」，部份保費由兩萬元一年增至八萬元，令營運成本上漲，他們擬申請向每程車徵收六元附加費，紓緩車主保費壓力。香港的士小巴商總會理事長周國强指，將「不理性」的增幅轉嫁給市民，是迫於無奈。

　　保險業監管局指，影響的士保費的主要因素包括司機駕駛紀錄、意外嚴重程度等，的士涉及的意外宗數、傷亡率、索償金額近年均有上升趨勢，的士涉及的意外架次過去五年累計上升百分之十一，的士保險過去五年的已承付申索淨額累計上升百分之六十二，去年達四億一千二百萬元。保監局一直與保險公司、的士業界等溝通，期望從源頭降低的士意外率和賠償金額。

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