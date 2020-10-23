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港燈推電動車充電服務

2020-10-23 列印
　　為配合政府最新推出之二十億元「EV屋苑充電易資助計劃」，港燈將提供全新一站式「智惜用電電動車充電方案」服務，方便私人住宅停車場安裝電動車充電基礎設施。客戶只需透過一個電話號碼，即可免費享用港燈之專業電動車充電諮詢服務。

　　凡有意申請資助的港燈客戶，可致電「智惜用電服務熱線」2510-2701，除可獲取有關大廈過往的電力負荷資料及備用供電容量數據，港燈的工程團隊亦會按有關停車場內申請的車位數量，評估現有電力供應點能否滿足電動車充電設施的額外電力負荷。

　　港燈在港島多區合共設有十二個電動車充電站，提供免費充電服務。

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