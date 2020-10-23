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調查指港人平均月儲七千元

2020-10-23 列印
　　存款保障委員會連續第三年調查港人的儲蓄習慣，發現約六成七受訪者有儲蓄習慣，當中每人每月平均儲七千元，較去年下調約百分之七，但對於目前擁有儲蓄帶來的「安全感」評分，則由去年的五六點一分，微降至五十四點八分。港人認為平均擁有五十萬元儲蓄，即可獲足夠的安全感，較去年七十八萬元明顯減少。

　　存保會委託香港民意研究所於八月至九月訪問一千人，發現近四成受訪者認為自己訂下的儲蓄目標，當中七成人認為能達成目標。對於港人目標儲蓄的金額和評分均下跌，存保會主席許敬文解釋隨着經濟下行，市民需要調整所需金額。調查亦發現，十八至二十九歲有儲蓄習慣的受訪者，超過八成，為各個年齡組別中最高。整體而言，高達七成二受訪者，最常採用銀行活期或定期存款。

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