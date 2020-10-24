任職九巴 被捕後即炒 狂迷偷巴士 自駕遊80公里

沉寂一時的巴士迷偷巴士遊車河再發生。兩名任職九巴的巴士迷，昨凌晨在沙田水泉澳邨巴士站偷走一輛接載員工巴士，環繞新界遊車河逾八十公里，職員憑GPS定位系統在區內發現該巴士行蹤報警。雙方黑夜飛車追逐至中大對開，兩偷車賊棄車逃走百米終被擒。



昨晨約二時，水泉澳邨巴士站有職員發現一輛接載員工的雙層九巴不知所終，翻查GPS定位系統後，發現該巴士出現美田路一帶，遂立即報警。



新界南衝鋒隊警員在大圍美林邨巴士總站發現涉事巴士，當時車上有兩名男子，他們發現警車便駕駛巴士逃走。警車尾隨巴士，其間巴士沿大埔公路沙田段往大埔方向，駛至大埔公路馬料水段近中文大學崇基學院對開，疑因不能通過高度不足的牌坊，巴士駛過對面行車線後緊急煞停，打斜橫亘在來回行車線上，二人即時落車逃跑。



警員落車追約一百米，拘捕兩名涉案男子。警車與巴士在路面飛馳追截期間險象環生，幸好沒有與其他車輛相撞。警方事後封鎖現場調查，現場路面遺下煞車痕，鑑證科人員奉召到場蒐證。



GPS揭玩轉新界



被捕兩名男子分別十九歲姓吳及二十歲姓王，兩人均為巴士迷。警方調查後，以涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險拘捕。據悉，被捕兩男子均任職九巴站務助理，入職約一至兩年，其中吳為全職員工，王則為兼職。



消息稱，警方翻查涉事巴士GPS行車記錄，發現該車曾駛至上水、元朗、屯門及城門水塘馬騮山一帶，車程至少逾八十公里。



九巴表示，今次有巴士被員工偷駕，相信屬個別事件；涉事巴士駛回車廠檢查，初步發現有人破壞原有電路裝置來啟動巴士，和拆除限速裝置的線路。九巴重申絕不容忍和姑息任何偷竊行為，會配合警方調查。據了解，兩名被捕男子已被九巴即時解僱。



損電路板撻車 拆限速裝置



九巴職工總會副理事長黃醒祥對再有巴士迷偷巴士遊車河感震驚，他認為公司已改用車長專用八達通開車防止偷車，仍百密一疏。工會將會與公司開會檢討現行巴士保安措施。



黃醒祥稱，自一七至一八年發生多宗巴士迷偷車匙駕走巴士後，公司已改用車長專用八達通啟動巴士，以策安全。他懷疑，有人乘工作之便以及對巴士機件的認識，破壞電路板啟動巴士。他又指，有人偷駕「員工接送車」而非一般路線巴士，是不想令人懷疑深宵行車；幸好，站頭職員點算車輛及時發現。