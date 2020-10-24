﻿iPhone炒風重現﻿﻿轉手獲利逾千元﻿

蘋果公司首次推出5G版iPhone，昨日率先開售的iPhone 12和iPhone 12 Pro，不論在蘋果專門店及旺角先達廣場開門市，均重現近年少見的人潮，其中深受追捧的iPhone 12 Pro太平洋藍及金色，炒價較原價高出近一千六百元，超乎市場預期。有先達手機店指，今輪炒風料能帶動下月才發售的新機。



有五種配色的iPhone 12機背為拋光玻璃鏡面設計，較易沾上手指模，而iPhone 12 Pro用上不鏽鋼邊框配啞面玻璃，賣相更顯優雅，今代iPhone支援5G網絡，又加入無線充電「MagSafe」功能，令人眼前一亮。



沉寂多年的炒iPhone浪潮重現。在中環國際金融中心商場蘋果旗艦店，有買家取得藍色iPhone 12 Pro 256GB後，即向收機者問價，順利轉手賺近一千一百元差價。手機「聖地」先達廣場昨早門外已有多個街邊檔收機，手機店店主阿然對本報說，iPhone 12 Pro 512GB太平洋藍色和金色，最高叫價達一萬二千六百元，較官方原價高出一千六百元，利潤可觀，其他顏色和容量型號亦有逾千元水位；iPhone 12則普遍高收約二百元。他續指市場反應已較預期好，預料會帶動下月六日起接受預訂的iPhone 12 Pro Max的新一輪炒風。



此外，有內地媒體報道，內地蘋果門店昨亦現人龍，又引述市場人士指，iPhone 12 Pro的炒價有近二千元人民幣，iPhone 12也可高收一千多元人民幣。但內地網民對藍色iPhone 12的評價參差，狠批顏色酷似膠拖鞋、內褲，與官網圖片顏色差異甚大。



