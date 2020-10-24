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本地團復辦 旅社頻接查詢

2020-10-24 列印
本地團復辦 旅社頻接查詢
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　　持牌旅行社由昨日起可復辦不多於三十人的本地遊旅行團，但須嚴格執行防疫措施，縱橫遊常務董事袁振寧透露自政府宣佈後，每天都接到逾百宗查詢，亦有數十人報名，反應良好；吉澳和印洲塘等無固定船期的地方較受歡迎，因很多市民未曾到訪，在旅遊停擺下，縱使有十名客人都會成團，形容是「蝕住出發」。

　　有旅行社的海洋公園團昨早出發，吸引七名團友參加。有團友笑言指已很久無和朋友去旅行，能在本地走走是好事。旅議會主席黃進達期望下周內完成為前線領隊和導遊安排的免費病毒檢測，檢測費用由政府承擔。

　　商經局局長邱騰華呼籲業界自律，不要嘗試在檢測上「鑽空子」。他又指會「起動」灣仔及深水埗，為景點引入科技元素，將景點舊貌同時呈現。

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