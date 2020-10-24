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新冠再添四例 無源頭不明

2020-10-24 列印
　　本港昨日新增四宗新冠肺炎確診個案，沒有源頭不明病例，當中一宗屬本地關連個案，二十九歲男患者家住南丫島大灣南。此外，在本月十六日至二十二日期間，本港錄得兩宗登革熱外地傳入個案，他們於潛伏期內曾到印度，當中一人同時染上新冠病毒，現時情況穩定。

　　前天公佈的源頭不明女患者，上月十六日歐遊返港，家居檢疫期間兩次檢測均呈陰性，直至本月十九日因失去味覺才證實確診。呼吸系統專科醫生梁子超指有文獻顯示曾有患者的潛伏期長達二十多天，故不能排除此可能性。

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