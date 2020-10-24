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港大料委兩副校長　一曾為清華黨委

2020-10-24 列印
　　有報道指兩名清華大學學者宮鵬及申作軍，獲推薦出任香港大學兩個副校長職位，其中清華大學網頁曾經顯示申作軍是黨委委員，網頁後來已刪改，申作軍只列為系主任。據了解，港大校委會下周二開會處理兩個副校長職位任命，若獲得通過最快一月履新，任期是五年。

　　香港大學發言人回覆查詢時表示，大學的人事任命需通過所有程序才會作出公佈，現時不宜評論。
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