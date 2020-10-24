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愛爾蘭暫停與港引渡協議

2020-10-24 列印
　　據外媒報道指，愛爾蘭在審視《港區國安法》後，決定停止與香港的引渡協議。除了愛爾蘭以外，芬蘭早前亦正式暫停與香港的逃犯引渡協議，當地政府認為《港區國安法》之實施，限制香港的自治權。

　　另外，由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的五眼聯盟，以及法國和德國，已先後暫停與香港的引渡協議。
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