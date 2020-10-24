  • 2020年10月24日 星期六
  • 23º
  • 54%
熱門： 國泰BNO新冠肺炎iPhone林文龍

日報新聞 > 港聞

逸東向被裁員工招手 仁安免費課程再培訓

2020-10-24 列印
逸東向被裁員工招手 仁安免費課程再培訓
Previous Next

　　國泰航空大幅裁員，逾五千多人一夜失業前途堪憂。鷹君集團旗下的香港逸東酒店昨晚於網上發帖文指，國泰員工經歷艱難時刻，酒店正為銷售及市場部、酒台前台、餐廳及酒吧等部門招募多個職位，歡迎他們加入。帖文感謝被裁員工作為香港大使，一直為港人所付出的努力。

　　此外，仁安醫院（見圖）前日亦宣佈，被裁的機艙服務員可以免費修讀該院護士訓練學校，下月至明年三月舉辦的醫護助理課程，名額一百個。學員修畢可考獲受醫管局認可的「3A級病人服務助理」資格，亦有機會獲該院聘用醫護支援人員，最快明年農曆新年前可入職，起薪點約一萬五千元。仁安醫院院長李繼堯說︰「如果唔怕辛苦，轉行唔係好困難嘅事。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd