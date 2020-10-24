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曉穎母親稱獲台方接觸 願與港警商陳同佳投案

2020-10-24 列印
曉穎母親稱獲台方接觸 願與港警商陳同佳投案
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　　台灣殺人案疑犯陳同佳（見圖）在港出獄滿一年，但由於現時仍未能取得赴台簽證，因此尚未到台投案。案中死者潘曉穎母親表明，若陳仍沒有到台投案，將不會再為他求情，並透露台方已就案件接觸她，願與香港警方坐下來，商討刑偵移交資料及投案安排。

　　香港保安局重申，解決事情的第一步是台方批准陳同佳入境，只要陳獲准入台，台方可經警務聯絡渠道通知港方，雙方可展開行程安排研究。

　　協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨指，由於陳未有取得赴台簽證，至今仍沒法起行，他重申陳沒有改變到台自首意願，對此感到無奈。

　　在台北，陸委會指士林地檢署已收到陳同佳透過委任律師的遞狀，促港府應務實回應司法互助請求。

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