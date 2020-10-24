  • 2020年10月24日 星期六
  • 23º
  • 54%
熱門： 國泰BNO新冠肺炎iPhone林文龍

日報新聞 > 港聞

英推BNO居留簽證 中方：擬不認旅遊證件

2020-10-24 列印
　　英國明年一月三十一日起，放寬持英國國民（海外）護照（BNO）港人到當地工作或留學。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方多次就有關問題表明嚴正立場，英方一意孤行，反覆炒作英國國民海外護照問題，干預香港事務和中國內政，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。中方將考慮不承認英國國民海外護照，作為有效旅行證件。

　　外交部駐港公署亦對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人說，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾，不給予持有BNO護照的香港中國公民居留權，英方為有關人員在英居留和入籍提供路徑，公然違背承諾，粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際關係基本準則。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd