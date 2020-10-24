  • 2020年10月24日 星期六
  • 23º
  • 54%
熱門： 國泰BNO新冠肺炎iPhone林文龍

日報新聞 > 港聞

iBond首日認購反應熱烈

2020-10-24 列印
　　新一批通脹掛鈎債券（iBond）昨早起接受認購，入場費每手一萬元，保證最低息率提高至兩厘。中銀香港表示，首日認購反應熱烈，總認購金額較二○一六年上一批iBond上升百分之六十五，每人平均認購十手，增幅達一倍。滙豐發言人亦指，開售首日認購總金額較一六年首日增加。

　　新一批iBond於昨早九時至十一月五日下午二時認購，目標發行額一百億元，當局將視乎市場反應，可考慮提高至最多一百五十億元。債券年期三年，每六個月派息一次，最低保證息率由過往的一厘調高至兩厘。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd