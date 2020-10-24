  • 2020年10月24日 星期六
  • 23º
  • 54%
熱門： 國泰BNO新冠肺炎iPhone林文龍

日報新聞 > 港聞

五中全會下周舉行 林鄭月底未能上京

2020-10-24 列印
■葉劉淑儀相信相關內地部委會在下月內安排與林鄭會面。
Previous Next

　　特首林鄭月娥日前押後，原定於本月十四日發表的《施政報告》，解釋要本月上京商討惠港政策。但有消息指，由於中共十九屆五中全會下周一至四在北京舉行，林鄭未必可以在本月內上京。行政會議成員葉劉淑儀認為是意料中事，指很多惠港政策有待內地部委有時間與特首商討，才在《施政報告》落實屬正常，不等於矮化香港的地位。

　　葉劉淑儀相信相關內地部委會在下月內安排與林鄭月娥會面。她指，本港在多方面的發展都需要中央支持，包括抗疫、通關、如何利用大灣區優勢等。胡志偉稱如消息屬實，質疑林鄭能否如期於下月底宣讀《施政報告》。他又質疑林鄭的行程是可以自行決定，還是「被決定」，反映她不被內地官場重視。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd