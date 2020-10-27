﻿山火險焚八鄉狗場 300義工通宵救毛孩

重陽節疑有掃墓人士在山頭遺下火種，釀成多宗山火，最大一宗發生在八鄉雞公嶺，燒至昨天清晨，火勢一度逼近大江埔村一家動物收容所，約一百八十隻貓狗性命垂危，收容所義工深夜發出求救訊息，三百名義工響應，駕車趕至營救，當中包括袁文傑在內等多名愛心藝人，各人協助受驚貓狗緊急「大疏散」。山火至昨早終被消防員救熄，全部貓狗無恙。



過去兩日重陽節假期，消防處接獲至少九十七宗山火報告，當中十六宗發生在新界、兩宗在港島，幸並未釀傷亡事故，但消防員四出撲救，疲於奔命。其中八鄉雞公嶺一帶發生長命山火，由上周六下午四時起燃燒，一度發展成三道火線，最長一條長約數公里，昨日近凌晨零時起向山下的大江埔村蔓延，村內一個動物收容所安養了約一百五十隻狗及三十隻貓，收容所見火勢逼近，急於疏散貓狗，但數目太多，人手不足。



無線藝人亦到場協助



據悉，當時動物收容所內只有四名義工，他們遂在網上呼籲市民前來營救，不料一呼百應，包括無線處境劇《愛回家》三名藝人袁文傑、楊證樺及張明偉在內等近三百名義工及市民，分別駕貨車及私家車等趕到協助，各人分工，將貓狗搬至約三百米外的一個寵物用品倉庫臨時安置。消防員深夜在山上努力撲火，火勢終於在清晨受控，並在早上八時許被救熄，全部貓狗經過一場短暫「大逃亡」後，被移返收容中心。



喜歡貓狗的袁文傑表示，昨凌晨二時得知事件後，急忙從港島前來動物收容所，並與楊證樺及近三百熱心義工，分工合作將場內貓狗搬走。他形容，受大家的熱心所感動。藝人張明偉事後也在社交網表示，凌晨在網上收到有關消息即更衣出發，「未試過咁快可以出門口」。他感激大批義工及消防員徹夜救援。他還留言：「有時無心之失都可以有好大代價，甚至連累無辜。希望大家上山（唔止拜山）真係要特別小心，做個負責任嘅人，記住記住記住要整熄火種。」



一名狗場義工表示，對於山火逼近始料不及，如收容所起火，後果不堪設想，估計會有大批貓狗死亡。這名義工又稱，部份貓狗撤離時受驚並出現嘔吐徵狀，但對大批有心人救助，十分感動。