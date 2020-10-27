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物管公司下月招聘日攬服務業人才

2020-10-27 列印
　　新鴻基地產成員之一的啟勝管理服務有限公司（啟勝），近期在「疫」市中積極吸納人才，包括航空、酒店業從業員。啟勝今年已聘用超過一百位相關服務業從業員，並將於下月十七日舉辦大型招聘日，料招聘逾二百人，為服務業人才提供另一出路。

　　啟勝董事朱啟明指出，啟勝不斷提升物業管理水平，對人才需求殷切，航空業或酒店業從業員的工作性質與物管服務相似，相信經過培訓後，他們可輕鬆開展新事業。

        他指公司將額外招募超過二百位與客戶服務相關的人才，包括客戶服務助理、禮賓員、客戶服務主任、會所助理等，並提供全方位的培訓及支援。



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