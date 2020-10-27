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港人開心指數僅6.16分

2020-10-27 列印
　　和富社會企業「香港開心D」委託理大護理學院，上月訪問逾一千八百人，得出今年「港人整體開心指數」只有六點一六分，與去年六點一五分相若，開心指數持續低迷。而十二至十八歲組別的開心指數最低，只有五點八七分。調查亦顯示，逾四成半受訪者呈輕度至嚴重抑鬱情緒，團體認為結果與疫情影響有關。

　　調查亦向受訪者了解對政治、經濟、環境等十項生活質素的滿意度，以十分為滿分，當中得分最低的分別是「政府的施政」（三點零三分）、「信任政府處事的程度」（三點零四分）及「政治及社會」（三點三一分），當中三十五歲或以下的年輕群組相比其他年齡群組，對這三個項目明顯較不滿。

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