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港新增八輸入個案　袁國勇贊成強制檢測

2020-10-27 列印
　　本港昨日新增八宗新冠肺炎確診個案，均是輸入個案。就政府正研究強制有病徵人士接受病毒檢測，政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇接受電視訪問時認為，只要列明病人持續四十八小時出現原因不明的發燒、咳嗽、流鼻水、失去嗅覺味覺等病徵，便須強制檢測。

　　袁國勇又以肺結核為例，指只要醫生懷疑、不用確定病人有肺結核，一定要向衞生署通報，強調沒有影響醫患關係。他稱新冠病毒死亡率不低於肺結核很多，反問為何不值得強制檢測。此外，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，大規模強制檢測需釐清是區域性抑或個別行業，預計若大規模強制檢測，社區運作及經濟活動或須停擺數天，政府要思考帶來的影響。

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