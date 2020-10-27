近八萬檢測樣本包派市民 回收不足六成

多年來筆者的性格都喜歡發掘後起之秀，見到自己欣賞的人，能夠在自己的範疇發光發亮，絕對是一件賞心樂事。 最近認識了一位新朋友，也有着同樣的使命感，有覺也不睡地落力幫助一眾年輕人建立自己的事業，其凝聚力在不知不覺間建立起來，前幾天出席了他所組織的一個群聚，看到本不相識的大家連在一起，這種力量是難能可貴的。 近來回想了一下，當年決定加入馬圈的初衷是甚麼呢？是喜歡賭？還是喜歡馬？答案始終是後者，對比人的一生，馬的競賽生涯其實是相當短暫，所以相關的人士，都希望在這段有限的時間內，讓一匹馬盡展所長。 近年筆者積極轉型為販馬代理，最主要責任也是希望發掘到一些有前景的馬匹，能夠配合到本身的...

2020-10-27