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近八萬檢測樣本包派市民 回收不足六成

2020-10-27 列印
　　醫管局轄下普通科門診診所自七月底起向市民派發約七萬八千個檢測樣本包，但收回率不足六成。有政府專家建議部份門診每日開放，以方便市民。

　　普通科門診診所派出約七萬八千個樣本包，但只收回當中約四萬五千個，回收率不足六成，有市民直言不知道政府門診有樽派，或不想浪費資源。政府專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，回收率不理想，主因是門診派樽時間未有涵蓋周末，不夠方便市民，建議部份門診每日開放。此外，由今日起至下月九日，的士及公共小巴司機可接受新一輪病毒病檢測服務；檢測結果如屬陽性會轉交衞生防護中心跟進。的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，領取「的士司機抗疫檢測名牌」。

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