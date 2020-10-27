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美股中段跌735點

2020-10-27 列印
        歐美股市昨日早段齊下挫，美股中段杜指報二七五九九點，跌七百三十五點；納指則報一一三五六點，跌一百九十一點。

　　滙控美國預託證券價格見三十二點一八港元，跌零點零七港元；騰訊則見五百六十二點三七港元，升零點八七港元。
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