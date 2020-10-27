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昂坪重陽逼爆 購票排逾句鐘

2020-10-27 列印
■重陽長假，昂坪360纜車站排隊購票便需時七十五分鐘。
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　　重陽長假，主題旅遊設施人山人海，昂坪360纜車站排隊購票便需時七十五分鐘。昂坪360發言人指出，推出門票八折優惠及「360FILA運動節」活動，吸引了一批家庭及年輕客群，本地客群與月初中秋長假期的人數相若，比去年則有雙位數升幅。發言人稱，由於執行車廂人數減半等相關防疫措施，致使輪候時間稍為增加，惟客人均理解，秩序大致良好。

　　此外，香港迪士尼樂園表示，雖然入場人數有限制，但市民反應很好，假期間很多人入園遊玩。

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