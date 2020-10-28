﻿周五延長堂食 消夜重臨 飯聚放寬至六人 飲勝一枱坐四個

香港人持續抗疫，本地確診病例下降，過去兩天「歸零」，初步守得雲開見月明。政府宣佈本周五起放寬多項限聚令，食肆每枱坐六人，酒吧四人一枱，堂食延長至凌晨二時。主題公園等娛樂場所和演出場館入座率提升至七成五。公眾泳灘下周二起重開，不過公眾地方仍維持四人限聚令。新措施為期七天，至下周四為止。



本港昨日新增五宗新冠肺炎確診個案，由法國和印度輸入，而本地則連續兩天零確診。在過去一周，本港一共錄得四十七宗確診病例，當中九成是輸入個案，僅五宗為本地感染，其中四宗源頭不明。特首林鄭月娥表示，由於仍有零星源頭不明個案，顯示社會有隱性帶病毒者。食衞局局長陳肇始表示，暫時沒有條件大幅度放寬防疫控制，但政府會有限度、針對性、逐步地對較有效防控的場所，給予放寬限聚令。



樂隊及跳舞表演可復辦



陳肇始宣佈，本周五起食肆每枱上限由四人增至六人，酒吧、夜店及夜總會則由二人放寬至四人一枱，並延長以上場所堂食時間至凌晨一時五十九分。換言之，市民可以消夜。至於餐飲業務處所、主題公園、表演場地等公眾娛樂場所、夜店、泳池等表列處所的入座人數上限，則由五成提升至七成五。



同時，市民在酒吧、夜店或夜總會內，只可於餐桌上飲食，期間可豁免佩戴口罩，但一旦離開餐桌時，就不得飲食並必須重戴口罩。食肆、酒吧可進行現場表演或跳舞活動，其間，表演者必須戴口罩，表演者與觀眾中間須設隔板作分隔；表演前後，雙方不得接觸或交談。市民在室內體育處所及公眾溜冰場運動時可不必佩戴口罩。



食肆、酒吧等限聚令即時放寬，陳肇始說，政府須考慮疫情的風險以及社交及經濟就業情況，故放寬處所的人數是有序推進。她又強調，措施有針對性，並舉例酒吧顧客會脫下口罩飲酒及進食，也會站起來走來走去，並不戴口罩一邊行一邊飲酒，政府及專家認為這是高傳播風險，所以特別指示顧客離開餐桌後就不得飲食，以及佩戴口罩。



泳灘重新開放



此外，康文署亦宣佈，轄下所有刊憲泳灘下月三日重新開放，泳灘內的燒烤場則繼續關閉。署方提醒使用人士不得進行多於四人聚集，身處公眾地方時須一直佩戴口罩，而非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔一點五米開放。署方又呼籲市民要在有救生員當值的泳灘和時段游泳。