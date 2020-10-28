民主黨立法會議員黃碧雲批評政府防疫政策完全不能服眾，近日不停放寬社交距離措施，卻繼續維持四人「限聚令」，目的是借疫情來打壓市民的遊行集會權利。她認為，政府防疫政策標準不一，舉例指當六名市民在食肆聚餐時，可以高談闊論，不用戴口罩；他們一同步出食肆門口，即使戴了口罩，便違反「限聚令」，防疫工作欠缺邏輯。
公眾場所限聚照舊 當局稱放寬須有序
民主黨立法會議員黃碧雲批評政府防疫政策完全不能服眾，近日不停放寬社交距離措施，卻繼續維持四人「限聚令」，目的是借疫情來打壓市民的遊行集會權利。她認為，政府防疫政策標準不一，舉例指當六名市民在食肆聚餐時，可以高談闊論，不用戴口罩；他們一同步出食肆門口，即使戴了口罩，便違反「限聚令」，防疫工作欠缺邏輯。
周五延長堂食 消夜重臨 飯聚放寬至六人 飲勝一枱坐四個
香港人持續抗疫，本地確診病例下降，過去兩天「歸零」，初步守得雲開見月明。政府宣佈本周五起放寬多項限聚令，食肆每枱坐六人，酒吧四人一枱，堂食延長至凌晨二時。主題公園等娛樂場所和演出場館入座率提升至七成五...
2020-10-28
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美媒料「十四五」 推動華經濟十年內超美
中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議對「十四五」的審議繼續，將納入以「內循環」為主的新發展格局，相關規劃綱要編制完成後，將於明年三月提請全國人民代表大會審查批准。彭博社認為，「十四五」可能推動中...
2020-10-28
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意反抗疫示威變暴力衝突 Gucci等名店遭到洗劫
意大利為制止第二波新型冠狀病毒疫情，宣佈實施新禁令。周日起引發數千群眾在米蘭、都靈及那不勒斯等多個城市示威，周一晚的示威同樣演變成暴力。據報，示威者不但與防暴警察爆發激烈衝突，在北部主要城市都靈更有不...
2020-10-28
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外望翠綠山景 壹號雲頂敞亮雅廳清新寫意
沙田壹號雲頂位處半山，地理位置優越。是次走訪單位為4房雙套大戶，面積1954方呎，設有逾10呎高樓底，空間感十足，戶主斥逾300萬豪裝單位，營造出簡潔及明亮環境，從單位露台外望為翠綠山景。 由...
2020-10-28
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券商料逾百萬人認購 最熱新股 螞蟻孖展借爆
「世紀新股」螞蟻集團（6688）昨日起招股，因每手定價走平民路線，吸引全城「熱煲」新股。多間證券商孖展認購額度首日已被「搶爆」，需要再度「加碼」，首日合共錄得近1900億元孖展認購，超額認購逾54倍。...
2020-10-28
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美斯靠C朗激活 瑜亮再決？
今晚歐聯G組祖雲達斯主場對巴塞隆拿的大戰，焦點落在主隊攻擊王牌C朗拿度，能否及時在新冠肺炎測試中轉為陰性，自離開西甲後首度與客軍的老對手美斯同場較量。事實上美斯明言希望宿敵趕及復出，加上他在「後C朗年代」表現急速下滑，今仗等待老對手激活。（Now643、有線601、661、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） C朗自一八年離開皇馬後，未曾與巴塞宿敵美斯同場較量。可是C朗月中為葡萄牙國家隊征戰期間感染新冠肺炎，上周再次檢測仍然呈陽性，今仗需在賽前二十四小時的測試轉為陰性方可披甲。 美斯：望C朗盡快康復 美斯亦希望這名老對手康復披甲，直言有C朗的比賽更有意義：...
2020-10-28
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【李居明大師會客室】害你發噩夢的風水陷阱
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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《獎門人》《美女廚房》金牌監製 58歲錢國偉 胰臟癌病逝
任職無線時期曾製作多個大受歡迎節目的「金牌監製」錢國偉（Wilson），昨日因胰臟癌病逝。身在外地的曾志偉透露，Wilson曾在日本治療有起色，惟因疫情未能再赴日治療，前日病情急轉直下，終不敵癌魔，享...
2020-10-28
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社論——跳出香港 大灣區覓好工
國泰大裁員，猶如向人力市場投下一枚巨型炸彈，產生極大震盪，料政府第二輪保就業計劃結束之後，會有更多公司抵受不住疫情的衝擊，裁減更多員工。勞工界陰霾瀰漫之際，華潤集團宣佈啟動一項為期三年的大型招聘計劃，合共招聘二千人，可說是打工界的「及時雨」，更向年輕人招手，受聘者有機會北上到大灣區工作，面對海闊天空的發展空間。 華潤集團為期三年大型招聘計劃，今年先開設一千個新職位，包括四百名管理培訓生職位，以及六百個現有職位空缺，去年及今年的本港大學畢業生均可申請。所有職位中，超過七成的工作地點在香港，另約二百個職位在大灣區。不論工作地點，此舉對惡化中的失業率，起紓緩作用，期望有更多本地公...
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頭號目標——信心滿滿 力求上進
有坊間智慧認為，一些本來屬大冷門的馬，一旦在陣上不慎走光，一定要先輸一兩場退熱，即時跟進者都會先做水魚。當然，筆者不敢完全否定這說法，因為這些走了光的馬再出只有兩種結果，就係得同唔得，所以兩種結果都必...
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