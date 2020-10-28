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﻿公眾場所限聚照舊 當局稱放寬須有序

2020-10-28 列印
■食衞局局長陳肇始稱，暫時沒有條件大幅度放寬防疫控制。
■現場表演或跳舞可復辦，惟表現者及客人不得接觸或交談。
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　　就政府放寬多個業界的限聚令但維持公眾場所只准四人聚集，食衞局局長陳肇始回應，政府是有序及有針對性放寬措施，整體來說呼籲市民不要聚集。她強調，放寬聚集人數要有序及可管理風險，又以上一輪豁免本地團為例，指旅行社要承諾執行防疫措施、安排員工做病毒檢測等。

　　民主黨立法會議員黃碧雲批評政府防疫政策完全不能服眾，近日不停放寬社交距離措施，卻繼續維持四人「限聚令」，目的是借疫情來打壓市民的遊行集會權利。她認為，政府防疫政策標準不一，舉例指當六名市民在食肆聚餐時，可以高談闊論，不用戴口罩；他們一同步出食肆門口，即使戴了口罩，便違反「限聚令」，防疫工作欠缺邏輯。
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