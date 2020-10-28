須申請配額 持陰性報告 內地港人回港下月起免檢疫

本地疫情回穩，開始與內地局部通關。行政長官林鄭月娥表示，下月將率先容許在內地的香港人回來後，可以豁免檢疫十四天，並形容是一個好開始，為日後通關做好準備。食衞局局長陳肇始指出，返港者須持有陰性的核酸測試結果。



林鄭月娥昨出席行政會議前表示，明白旅遊業深受疫情打擊，而政府的目標是恢復跨境人員往來，並可以豁免十四天強制檢疫，目前技術性問題已解決，包括取得檢測配額等，惟通關問題涉及兩地，必須雙方滿意才可行。



她指，會率先安排在內地的香港居民回港時，可以豁免十四天的檢疫措施，在下月實施初期，會在目前開放的深圳灣口岸和港珠澳大橋兩個口岸，設有一定配額，「希望呢啲全部係好嘅開始，往後我哋可以逐步有序地讓兩地人員更加順利往返。」



食衞局局長陳肇始指出，與內地通關的政策仍在商討，暫未有細節公佈，但大原則是回港居民需要持有陰性的核酸測試結果，返港後便可豁免強制檢疫。至於港人回港配額如何分配未有定案，但初期需要有配額，否則香港的關口會出現排隊人龍。



對於港府放寬內地港人的免檢疫安排但未包括澳門，陳肇始說，政府放寬入境管制是要一步步來，認為澳門的新冠肺炎疫情也十分穩定，之後會進一步開放。



旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界一直希望「三地互通」，包括香港、澳門與廣東省。他明瞭政府積極爭取中，但始終香港疫情反覆，其餘兩地仍然擔心香港的疫情狀況，故未能早日通關，對業界可謂「無幫助」。旅遊業促進會總幹事崔定邦亦指，歡迎政府容許部份港人回港免檢疫，但對恢復兩地旅遊仍有一大段距離，同時與渴望出遊市民的期望難免有落差。



