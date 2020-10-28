立法推行強檢 林鄭形容「有的放矢」

特首林鄭月娥表示，已就強制病毒檢測展開相關法律工作，強調是要「有的放矢」，不是全港無的放矢去做強制檢測，一般來說，會針對有病徵的人士、已爆發的群組或感染風險較高的處所或小區。



政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇建議，一旦本港單日錄三宗以上不明源頭個案，即須落實強制檢測，而強制檢測是唯一可讓本港進入「個案清零」的措施。



此外，林鄭預告，由創科局招標去設立的感染風險通知應用程式，將於一、兩周內供市民自願下載使用，方便市民紀錄自己的行蹤。但她指要很多處所、食肆或的士司機願意加入此系統，安裝一個QR code，讓程式使用者進入有關處所時透過程式記錄，方便有需要時追蹤行程。



