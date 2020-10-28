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港府列比利時為疫情高風險地區

2020-10-28 列印
　　歐洲多國新冠肺炎疫情嚴重，政府刊憲將比利時納入為高風險地區，下周二起生效，令名單地區增至十四個。特首林鄭月娥強調要小心「外防輸入」，要求食物及衞生局局長就西班牙和意大利這兩處地方，都要認真考慮將其列為高危地區。

　　根據法例，在上機前十四天內曾到過高危地區，均要提供七十二小時有效的無染疫證明，亦要提供本港酒店的訂房確認書。

　　另外，林鄭月娥指檢疫設施工程順利，第三、四期竹篙灣的特設檢疫設施將於年底落成，屆時香港將有四千個特設檢疫設施應付需要。在治療設施方面，除了醫管局慣常有的大概一千一百張隔離病牀，以及有需要時開更多的二線病牀，亞博館已經有二千個社區治療病牀備用中。

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