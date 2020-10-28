應對下月旅遊氣泡 機場試行快速檢測

香港有望下月與新加坡達成首個「旅遊氣泡」，符合兩地要求的檢測需求急升。機管局今日起會在機場進行為期兩周快速病毒檢測試驗計劃，特首林鄭月娥指這是測試為抵港旅客進行快速檢測的成效，並會在全港四區設立長期的社區檢測中心，方便日後出遊的旅客付費取得健康證明。旅遊界立法會議員姚思榮指，檢測費需降至一百至二百元才算合理。







林鄭月娥昨日表示，機管局試行快速病毒檢測計劃以評估成效，往後可否廣泛地應用在抵港旅客。她又向市民保證，有關檢測都能滿足防控風險。有報道指，機場的快速病毒檢測將由檢測機構Prenetics承辦，並已在機場內設置了所需的實驗室。



食衞局局長陳肇始透露，機管局已與數間私人化驗所合作，今日起研究快速病毒與核酸測試於敏感度等差別，期望對未來重開旅遊有正面作用。



全港四區設檢測中心



政府發言人指，由今日起，機場將會試用RT-LAMP核酸檢測技術，測試計劃為期兩周，旅客抵港後可自行決定是否參與，若不參與測試計劃，仍要接受現有使用RT-PCR技術的核酸檢測；如參與測試計劃，則兩種病毒測試均需接受。測試計劃是試驗RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性。



此外，林鄭月娥又指，公營機構檢測大概是每天七至八千個，私營機構大概是七至八萬個；政府將會設立四個長期的社區檢測中心，分別在港島、九龍、新界東及新界西，具有雙重功能，除了讓當地區出現特別組群感染時，可更快動員提供檢測服務外，另一個功能是為了讓日後使用健康碼、或旅遊氣泡的市民，可以自費到中心檢測，令由私營化驗所提供的服務價格下降。



姚思榮說檢測費是好重要的誘因，讓市民決定會否外遊，而每名旅客出境旅遊，要做四次檢測，指檢測費的合理水平應是每次一百至二百元，「連三、四百蚊都偏貴。」醫務化驗所總會主席李偉振表示，政府以招標進行檢測服務是想壓低價錢，但若檢測收費太低，業界亦難接受。



