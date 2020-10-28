喇沙小學男廁遭縱火 逾千師生疏散

九龍塘喇沙小學昨日發生縱火案。男廁內有毛巾被發現着火，消防員接報到場撲熄，無人受傷。火警期間約一千名師生要疏散，消防員在現場檢獲易燃劑，認為火警有可疑，交警方列縱火調查。



現場喇沙利道傳統名校喇沙小學，昨晨八時許，有職員發現四樓男廁內有毛巾着火焚燒報警，校方疏散全校約一千名師生到地下操場逃火。消防員到場迅速將火撲滅，幸無人受傷。消防員調查後，檢獲一罐潤滑防鏽易燃劑、一支用過的火柴及小塊布碎，認為火警有可疑，轉交警方列縱火跟進。警方刻仍調查火警是學生一時貪玩，還是另有動機縱火，暫未有人被捕。喇沙小學回應指，火警發生在學校四樓男洗手間，全校師生立即疏散，消防員到場將火撲滅，無人受傷。目前有關部門正就火警起因進行調查。學校即時啟動「危機處理小組」，並作特別廣播向所有學生講解情況。事後各學生已按原定時間表繼續上課。



