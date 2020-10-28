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國泰拒延簽新約時限

2020-10-28 列印
　　國泰航空早前大幅裁減八千五百個職位，並要求現職員工於下月四日前簽署設底薪上限及減薪的新合約，否則當解僱處理。國泰空中服務員工會昨天再與國泰管理層會面，要求推遲簽署期限，工會主席王思敏在會後指資方並無讓步感失望。工會今天會與勞工處會面。

　　另外，代表二千二百名國泰機師的「香港航空機組人員協會」昨午與勞工處會面，指若未見資方讓步，將考慮申請禁制令等法律行動。

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