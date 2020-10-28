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港大委兩清華學者當副校

2020-10-28 列印
　　港大校委會昨天通過委任兩名清華大學學者申作軍及宮鵬為副校長，分別負責研究及學術發展，任期皆為五年。港大校長張翔相信申作軍將把握全球企業化發展帶來的機遇，宮鵬將進一步在全球招攬世界級人才。港大校委會學生代表對任命感難過，憂損大學自主。

　　清華大學網頁顯示申作軍為中共黨委委員，但資料其後刪除。港大校委會主席李國章聲明指申作軍表明不是共產黨員，也不是黨委成員。

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