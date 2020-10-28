華潤疫境大招聘年內僱千人

儘管疫情影響經濟，仍有不少機構對前景極具信心！華潤集團今天宣布啟動大型招聘計劃，年內提供一千個新職位，預計到二○二二年該招聘計劃共約招聘二千人，集團又指出對業務發展前景充滿信心，希望透過招聘計劃延攬更多優秀港人，「投智」未來。



華潤集團啟動為期三年的「聘華潤、拼未來」大型招聘計劃，包含該集團及旗下各利潤中心四百名見習行政人員（MT）職位，以及六百個現有職位空缺。



歡迎去年及今年的本港大學畢業生，明年即將畢業的大學生也可申請。所有職位中，超過七成的工作地點在香港。同時，根據華潤的業務分布和發展需要，約有超過二百個職位的工作地點在大灣區。



近三成職位大灣區上班



由於「華潤」屬多元化企業，這次招聘的專業範疇非常廣泛，以見習行政人員為例，既有香港具有專業優勢的金融、地產、醫學、法律、設計等學科，也有華潤未來在科技創新發展方面需要的專業，涵蓋生命科學、半導體、資訊科技、新材料等。



該集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然博士表示：「招聘是以培養管理人才和業務精英為目標，為集團的未來發展儲備人才，提供為期三年的培訓計劃，包括崗位技能、加速成長和領導力培訓，冀望部分業績表現優異的人員，在三至五年內成長為管理精英。」



履行企業社會責任



集團董事長王祥明稱，華潤扎根香港八十餘年，香港過去經歷過很多困難，但都成功克服，邁步向前，集團始終對香港發展前景充滿信心。「聘華潤、拼未來」本港大型招聘計劃，主要是滿足集團戰略及旗下主營業務發展的需要，同時在目前就業形勢嚴峻情況下，亦有助紓緩失業情況，集團履行企業社會責任。



據知，由於疫情關係，今年招聘活動將全部在線上進行，面試篩選也主要在線上完成。有意應聘者可透過招聘網站（careers.crc.com.cn/hk）遞交申請，下月二十七日截止履歷提交。集團將提供具有競爭力的薪酬福利，如需前往大灣區工作的見習行政人員，將按照本港的薪酬標準，並酌情提供異地津貼。