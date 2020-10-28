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麻生太郎稱港吸引力大減

2020-10-28 列印
　　《港區國安法》爭議引發國際對香港前途信心問題，日本財務大臣麻生太郎昨日表示，隨着香港吸引力正大幅減弱，像日本等開放、透明的地區可以取代香港成為亞洲金融中心，日本將考慮設立金融特區，以配合日本建設國際金融城市的目標。

　　麻生太郎參加內閣會議後會見傳媒稱，香港作為國際金融中心的吸引力正在大幅削弱，亞洲金融中心地位必須轉移至開放、透明的地區，鑒於紐約和倫敦有時差，日本的城市將有望取代香港地位。

　　麻生太郎又稱，考慮到香港局勢，日本應該考慮建立金融特區等措施；若日本想在全球內吸引更多業務，需要鼓勵更常使用英語，並調整針對外籍勞工的各種規定。麻生太郎認為建設國際金融城市，有助振興日本市場。

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