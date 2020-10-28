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美股中段跌47點

2020-10-28 列印
　　美國周二股市中段下挫，杜指報二七六三八點，跌四十七點；納指則報一一四三七點，升七十八點。滙控美國預託證券價格見三十三點二三港元，跌零點五七港元；騰訊則見五百九十七點五四港元，升十二點五四港元。紐約期金報每盎司一千九百一十點七美元，升五美元；紐約期油則報每桶三十九點四六美元，升零點九美元。
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