國泰大裁員，猶如向人力市場投下一枚巨型炸彈，產生極大震盪，料政府第二輪保就業計劃結束之後，會有更多公司抵受不住疫情的衝擊，裁減更多員工。勞工界陰霾瀰漫之際，華潤集團宣佈啟動一項為期三年的大型招聘計劃，合共招聘二千人，可說是打工界的「及時雨」，更向年輕人招手，受聘者有機會北上到大灣區工作，面對海闊天空的發展空間。 華潤集團為期三年大型招聘計劃，今年先開設一千個新職位，包括四百名管理培訓生職位，以及六百個現有職位空缺，去年及今年的本港大學畢業生均可申請。所有職位中，超過七成的工作地點在香港，另約二百個職位在大灣區。不論工作地點，此舉對惡化中的失業率，起紓緩作用，期望有更多本地公...

2020-10-28